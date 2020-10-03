رسميًا…النجم الساحلي يُجمد تدريباته

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، الجمعة، إيقاف تدريبات الفريق الأول لثلاثة أيام، بدءًا من اليوم، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال النادي في بيان: “بعد ثبوت إصابة لاعبنا صالح الحرابي بفيروس كورونا، قررت اللجنة الطبية إيقاف تمارين الفريق لمدة ثلاثة أيام وسوف تستأنف التدريبات مبدئيًا الإثنين المقبل”.
وأضاف: “هذا وتم إعلام اللاعبين والإطار الفني والإداري بذلك، مع توصية على إعلام طبيب الفريق في صورة ظهور أعراض المرض”.
وسبق أن استأنف النجم الساحلي تدريباته، الثلاثاء الماضي، استعداداً للموسم الجديد، بمشاركة أمين بن عمر وياسين الشيخاوي، اللذين تماثلا للشفاء من كورونا، فيما يقضي الحارس أيمن المثلوثي فترة الحجر الصّحي حتى تعافيه من الفيروس.
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