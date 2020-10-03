عاجل | صلاح في خطر..ليفربول يؤكد إصابة ساديو ماني بفيروس كورونا!

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، إصابة ساديو ماني بفيروس كورونا.

وتأتي هذه الأنباء بعدما أثبتت الفحوص إيجابية العينة التي سحبت من تياجو، الذي يعزل نفسه في المنزل.

وفي بيان عبر الموقع الرسمي، ذكر ليفربول أن ماني ” أظهر أعراضًا طفيفة للفيروس ولكنه يشعر أنه بصحة جيدة بشكل عام”.

وأضاف البيان :”ولكن، كما هو الحال مع تياجو ألكانتارا، سيواصل ليفربول إتباع كافة البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا، وسيقوم ماني بعزل نفسه للفترة الزمنية المطلوبة”.

وبهذا ، سيغيب ماني،الذي سجل هدفًا في المباراة التي فاز بها ليفربول على أرسنال يوم الإثنين الماضي، عن مواجهة فريقه أمام أستون فيلا.

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