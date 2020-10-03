رسمياً..ليفربول يُفرط في بريوستر بمبلغ ضخم

أكمل نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي تعاقده مع المهاجم ريان بريوستر لاعب أكاديمية ليفربول اليوم الجمعة في صفقة قياسية للنادي بلغت 5ر23 مليون جنيه إسترليني (4ر30 مليون دولار).

وانضم بريوستر 20/ عامًا/ للفريق الذي يدربه كريس وايلدر بعقد مدته خمس سنوات مع خيار منح ليفربول حق إعادة الشراء خلال ثلاث سنوات أو دفع 15 في المئة من قيمة إعادة بيع اللاعب.

ووصف وايلدر، مدرب شيفيلد، مهاجم المنتخب الإنجليزي تحت 21 عامًا بأنه ” أحد أهم ممتلكات البلاد”.

وقال وايلدر :”كان بريوستر هدفنا الرئيسي وأنا سعيد لتأمين خدماته”.

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وأضاف :”إنه هداف بالفطرة. لديه عادة جميلة بتسجيل الأهداف، وهي حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وكان بريوستر يلعب لفريق سوانسي سيتي على سبيل الإعارة منذ يناير الماضي بعدما كافح في إيجاد مركز أساسي له في تشكيلة ليفربول، بقيادة يورجن كلوب. وخلال فترة إعارته سجل 11 هدفًا في 22 مباراة”.

وقال بريوستر :” مستعد للظهور وأن أظهر للجميع ما لدي من إمكانات”.

وأضاف :” اللعب لسوانسي في الموسم الماضي كان جيداً بالنسبة لي. شعرت أنني بحاجة لوقت للعب وسجلت 11 هدفًا في 22 مباراة وهو كان شيئًا عظيمًا بالنسبة لي. ومع ذلك لن أتوقف عند هذا، فهذا موسم جديد”.