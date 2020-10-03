باريس سان جيرمان يمطر شباك أنجيه بسداسية 

حقق باريس سان جيرمان فوزاً كبيراً على أنجيه 6-1 اليوم الجمعة في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الباريسي كل من الإيطالي أليساندرو فلورينزي (7) والبرازيلي نيمار (36 و47) والألماني جوليان دراكسلر (57) والسنغالي إدريسا غانا غاي (71) وكيليان مبابي (84) في المقابل دوّن الإيفواري إسماعيل تراوري هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 52. وحقق بذلك باريس سان جيرمان رابع انتصاراته في الـ"ليغ 1" مقابل هزيمتين.

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