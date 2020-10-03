مجموعات متوازنة في قرعة الدوري الأوروبي 

أسفرت قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي سحبت اليوم الجمعة في سويسرا عن مجموعات متوازنة وواضحة الملامح دون استبعاد وجود مفاجآت اعتدنا عليها مؤخراً.



أفرزت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) لموسم 2020-2021 التي سحبت الجمعة في مقر الاتحاد القاري للعبة (يويفا) في نيون السويسرية، عن مواجهات سهلة للفرق الإنكليزية وصعبة على نابولي وميلان الإيطاليين.



وأوقعت القرعة نابولي في المجموعة السادسة إلى جانب ريال سوسييداد الإسباني، ألكمار الهولندي ورييكا الكرواتي، فيما سيكون على ميلان مواجهة سلتيك الاسكتلندي وليل الفرنسي وسبارتا براغ التشيكي في منافسات المجموعة الثامنة.



وخطف ميلان حامل لقب دوري الأبطال سبع مرات سابقا تأهله الخميس بصعوبة إلى دور المجموعات بعدما فاز بركلات الترجيح 9-8 على ريو آفي البرتغالي بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي و2-2 في الوقت الإضافي، علما أن هدف التعادل الثاني للفريق الإيطالي جاء في الدقيقة 120+2 من ركلة جزاء عبر التركي هاكان جالهان أوغلو.

وكان الثلاثي الإنكليزي أرسنال وليستر سيتي وتوتنهام أكثر حظا، إذ وقع في مجموعات تعتبر سهلة نسبيا.



وقع أرسنال مع رابيد فيينا النمساوي، مولده النرويجي ودوندالك الايرلندي، فيما يلتقي توتنهام مع لودوغوريتس البلغاري، لاسك لينتس النمساوي وأنتويرب البلجيكي ويتواجه ليستر مع براغا البرتغالي، أيك أثينا اليوناني وزوريا لوهانسك الأوكراني.



وعلى صعيد الاندية الإسبانية فيمكن وصف مجموعة فياريال بالسهلة والوافد الجديد غرناطة بالمتوازنة، إذ جاء الأخير في المجموعة الخامسة مع أيندهوفن الهولندي، باوك اليوناني، وأومونيا نيقوسيا القبرصي، فيما سيلعب فياريال مع قره باغ الأذربيجاني، سيفاسبور التركي وماكابي تل أبيب ضمن المجموعة التاسعة.



وكانت عملية سحب القرعة استهلت بالإعلان عن حصول النجم البلجيكي في فريق إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو كأفضل لاعب في نسخة العام المنصرم من المسابقة بعد قيادته فريقه للمباراة النهائية، قبل الخسارة أمام إشبيليه الإسباني 2-3.



وقدّم لوكاكو موسما مميزا مع الـ"نيراتسوري" إذ سجل 34 هدفا في جميع المسابقات. كما ساهمت أهدافه الـ23 محليا بحصول إنتر على المركز الثاني بالدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة فقط عن يوفنتوس.



وتنافس لوكاكو على اللقب مع البرتغالي برونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي حاليا وسبورتينغ سابقا هداف المسابقة برصيد ثمانية أهداف والأرجنتيني إيفر بانيغا حامل اللقب مع الفريق الإسباني.



وفيما يلي نتائج القرعة:

المجموعة الأولى (A):

روما

يونغ بويز

كلوج

سسكا صوفيا



المجموعة الثانية (B)

أرسنال

رابيد فيينا

مولده

داندالك



المجموعة الثالثة (C)

باير ليفركوزن

سلافيا براغ

هابويل بئر السبع

نيس

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المجموعة الرابعة (D)

بنفيكا

ستاندار دي لياج

رانجرز

ليخ بوزنان



المجموعة الخامسة (E)

بي اس في أيندهوفن

باوك

غرناطة

أومونويا نيقوسيا

المجموعة السادسة (F)

نابولي

ريال سوسييداد

ألكمار

رييكا

المجموعة السابعة (G)

براغا

ليستر سيتي

آيك

زوريا

المجموعة الثامنة (H)

سلتيك

سبارتا براغ

ميلان

ليل

المجموعة التاسعة (I)

فياريال

قره باغ

ماكابي

سيفاسبور

المجموة العاشرة (J)

توتنهام

لودوغوريتس

لاسك

أنتويرب

المجموعة الحادية عشرة (K)

سسكا موسكو

دينامو زغرب

فينورد

فولفسبورغ

المجموعة الثانية عشرة (L)

جينت

النجم الأحمر

هوفنهايم

ليبيريتس

المصدر: بي إن سبورت