ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال قد يغيب لمدة شهرين 

تعرّض الظهير الأيمن في ريال مدريد الإسباني داني كارفاخال لإصابة في رباط ركبته اليمنى قد تبعده عن الملاعب لمدة شهرين، بحسب ما أفاد الجمعة النادي الملكي.



وخضع اللاعب البالغ 28 عاماً للفحوص الطبية الجمعة وقد تبين: "إصابته في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى" بحسب ما قال ريال مدريد في بيان، من دون أن يحدد المدة التي يحتاجها اللاعب للتعافي واكتفى بالقول إنّه بانتظار تطور وضعه، لكن الصحافة المحلية أشارت إلى أنه قد يغيب عن بطل الدوري حتى شهرين.



وسيغيب كارفاخال عن مباراة الدوري الأحد ضد ليفانتي، ثم مباريات المنتخب الإسباني ضد البرتغال ودياً ثم سويسرا وأوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية.



ومن شبه المؤكد أنّ كارفاخال لن يكون بصحبة ريال حين يبدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا أواخر الشهر الحالي ضمن المجموعة الثانية التي تضم إنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني وشاختار الأوكراني.



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وتأسف مدرب إسبانيا لويس إنريكي لإصابة كارفاخال، قائلاً الجمعة في مؤتمر صحافي إنّه "خبر سيء، لاسيما بالنسبة للاعب، لدينا فكرة تقريباً عن اللاعب الذي سيحل بدلاً منه، لكننا سنفصح عنه لاحقاً".

المصدر: فرانس برس