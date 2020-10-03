الامارات | كلباء ودبا الحصن يفتتحان موسم «الصالات» اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء ودبا الحصن يفتتحان موسم «الصالات» اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتتح اليوم الساعة السادسة والنصف مساء الموسم الجديد لكرة الصالات من خلال مسابقة كأس الاتحاد، حيث ستكون المباراة الافتتاحية بين كلباء ودبا الحصن في القاعة الرياضية بكلباء، بينما تم تأجيل المباراة الثانية بين الظفرة وخورفكان إلى 19 الجاري، وذلك لاستكمال إجراءات احترازية خاصة بفيروس كورونا.
وتستكمل الجولة الأولى غداً، بمباراتي النصر مع الحمرية، والشارقة مع مليحة.
وقال الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة الصالات عمران عبدالله لـ«الإمارات اليوم»: «سنكون حريصين على تقديم الدعم الكامل والمتاح للاستمرار في إقامة المنافسات بشكل دقيق وسليم».
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