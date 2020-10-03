الامارات | 12 خيلاً في «لقاء الأقوياء» بكأس رئيس الدولة للخيول العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 خيلاً في «لقاء الأقوياء» بكأس رئيس الدولة للخيول العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة قمة مرتقبة، تجمع الأقوياء من نخبة الخيل العربية في أقوى المواجهات وأهم المحطات، عندما يستضيف مضمار بيملكو العريق، في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأميركية، اليوم، المحطة الثامنة للكأس الغالية، ضمن أجندة سباقات النسخة الـ27. وتتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العربية في العالم، مساء اليوم، نحو مضمار بيملكو العريق، الذي تأسس عام 1870، وذلك باستضافته الحدث من جديد، بعد تنظيمه طوال السنوات الأربع الماضية في مضمار تشرشل داونز بولاية كنتاكي، انطلاقاً من حرص اللجنة العليا المنظمة على مواصلة التنوع في تنظيم الكأس الغالية بأهم وأكبر المضامير العالمية، وأفضل مهرجانات وسباقات الخيل العالمية، بما يسهم في تسليط الضوء على المكانة التاريخية للحدث وقيمته كأكبر وأعرق سلسلة لسباقات الخيول العربية الكلاسيكية بالعالم.

ويشهد سباق الكأس الغالية، في محطتها الثامنة، مشاركة 12 خيلاً من أفضل الخيول العربية الأميركية في صراع الكبار ولقاء الأقوياء، للمنافسة في لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1700 متر (جروب 1)، الذي يقام للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، كما تبلغ قيمة جوائز السباق (100 ألف دولار أميركي)، ويلتقي في المحطة الأميركية نخبة وأقوى الخيول المصنفة، وكبار الملاك والمدربين والفرسان، في واحدة من المواجهات الكبيرة والمميزة.

- مضمار بيملكو العريق، في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأميركية، يستضيف السباقات اليوم.

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