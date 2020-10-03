الامارات | مقاتلو «يو إف سي» يستعدون للمنافسات في أبوظبي غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلو «يو إف سي» يستعدون للمنافسات في أبوظبي غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة «يو إف سي» عن انطلاقة ثانية فعاليات العودة إلى جزيرة النزال، غداً، والتي تستضيفها جزيرة ياس في أبوظبي، وتستمر حتى 25 أكتوبر.

وقالت اللجنة في بيان: «إن الفعالية المرتقبة ستشهد مشاركة واسعة من نجوم (يو إف سي)، الذين توافدوا إلى أبوظبي من قارات العالم الست، حيث يمثّل اللاعبون أكثر من 15 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل والمكسيك وكيب فيردي وهولندا وروسيا وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا وتونس وتايلندا والصين وصربيا وإيطاليا، وتونس».

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وأوضحت: «ستشهد ليلة القتال 11 نزالاً، ما يزيد حماسة المقاتلين المشاركين للبرهنة على خبراتهم بالحلبة، وتقديم أداء يرتقي بمستويات تصنيفهم».

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