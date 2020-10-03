الامارات | دبا الحصن يتعاقد مع النيجيري إبراهيم مصطفى

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يتعاقد مع النيجيري إبراهيم مصطفى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي دبا الحصن رسمياً مع المهاجم النيجيري إبراهيم مصطفى يوغا (24 سنة) لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى والدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، قادماً من نادي كاراموني أحد أندية الدرجة الأولى في نيجيريا، وذلك بعقد يمتد لموسم واحد.

وقال النادي في بيان أمس: «جرت مراسم توقيع العقد بحضور رئيس مجلس ادارة النادي، إبراهيم الدرمكي، والأمين العام سعيد الريامي، ومشرف الفريق الأول محمد سرور، ومدير النادي خليفة النعيمي، ووكيلَي أعمال اللاعب سعيد سالم وسالم محمد».

يذكر أن دبا الحصن أكمل تعاقداته مع المحترفين الأجانب، بعد أن تعاقد في وقت سابق مع المحترف الجزائري سيد أحمد عواج.

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