الامارات | نادي مليحة يطلق مبادرة رياضية تستهدف كبار السن

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مليحة يطلق مبادرة رياضية تستهدف كبار السن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي مليحة مبادرة رياضية جديدة، تستهدف كبار السن، لدعوتهم إلى ممارسة الرياضة، في إطار برامجها لإحياء اليوم العالمي للمسنين.

وقال النادي، في بيان أمس: «جرى إطلاق المبادرة، تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين، تحت مسمى مبادرة الرياضة للجميع، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية فرع منطقة مليحة».

وأضاف: «تضمنت المبادرة طرح عدد من البرامج الرياضية لكبار السن، للحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية، علاوة على تقديم أطقم الملابس الرياضية لهم، والاحتفاء بهم، ضمن أروقة النادي من خلال البرامج المتنوعة».

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من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، محمد الخاصوني: «إن النادي يعتز بإطلاق مبادرته الرياضية للجميع، بالتعاون مع فرع منطقة مليحة لدائرة الخدمات الاجتماعية في حكومة الشارقة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة للاهتمام بكبار السن، وتقديم برامج رياضية متميزة».

وأضاف: «يوم المسن العالمي يعد من الأيام السنوية المهمة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة، ولنادي مليحة الرياضي بصورة خاصة، كونه يصب في مصلحة المسن، من خلال تقديم الخدمات الرياضية، والبرامج المتنوعة، التي تتناسب مع احتياجاته النفسية والجسمية والاجتماعية».

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