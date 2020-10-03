الامارات | 5 خيول إماراتية تتنافس على لقب «صن شاريوت ستيكس» البريطاني اليوم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحمل خمس من المهرات والأفراس آمال ملاك الخيول الإماراتية، في انتزاع لقب سباق «صن شاريوت ستيكس»، المخصص لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، والذي يقام اليوم على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، ويجري على المضمار العشبي لمسافة الميل (1600 متر). وتضم قائمة خيول الدولة في السباق المصنف ضمن «سلسلة موسم الأبطال البريطاني»، كلاً من: «نزيف» المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب جون غوسدن، والمتوجة يوليو الماضي وعلى المضمار ذاته بلقب «فالموث ستيكس» لخيول «جروب 1»، بجانب المهرة «كلوك أوف سبيريتس» للمالك الشيخ محمد عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب ريتشارد هانون، والفائزة في سباقها الأخير على المضمار والمسافة نفسيهما. كما تتضمن القائمة الإماراتية ثلاثاً تمثل شعار «غودولفين»، تتقدمها «تيريبيليوم»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، والتي تسجل ظهورها الأول منذ حلولها بالمركز الثالث في سباق «فالموث ستيكس»، كما يعول المدرب آبلبي ذاته على خدمات «هاف لايت»، التي لم تخرج عن المركزين الأول والثاني، في مشاركاتها الخمس الأخيرة في عالم السباقات، من ضمنها ثلاثة انتصارات، فيما يدفع المدرب الوطني سعيد بن سرور بالمهرة «فاينيال سونغ»، التي سبق لها مطلع العام الجاري الفوز بالسباق التحضيري لـ«الألف غينيز الإماراتي». 1600 متر مسافة سباق «صن شاريوت ستيكس»، المخصص لخيول «جروب 1»، الأعلى تصنيفاً عالمياً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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