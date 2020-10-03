الامارات | حتا وخورفكان يتعادلان في ختام الوديات

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شكرا لقرائتكم خبر عن حتا وخورفكان يتعادلان في ختام الوديات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى فريقا حتا وخورفكان مبارياتهما الودية بالتعادل بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس في استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، لينهي الفريقان مشوار مبارياتهما قبل انطلاق الموسم الجديد ببطولة كأس الخليج العربي، حيث يتقابل حتا مع بني ياس، وخورفكان أمام العين.
وسجل هدف التعادل لحتا الأرجنتيني برايان أراميس، بينما سجل لخورفكان أرثر.
وحصل فريق حتا على راحة يوم أمس، ويعود اليوم إلى التدريبات اليومية استعداداً لمباراة بني ياس في انطلاق بطولة كأس الخليج العربي. يُذكر أن فريق حتا يواصل البحث حتى الآن عن التعاقد مع اللاعب الأجنبي الرابع، حيث لاتزال اللجنة الفنية مع الجهاز الفني يبحثان عن المهاجم الذي سيتولى قيادة هجوم الفريق في الموسم الجديد.
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