شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد فايلر: السويسري رحل عن الأهلي لظروف شخصية وموسيماني سيحقق نجاحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث شعيب، المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، عن أسباب رحيل رينيه فايلر عن القلعة الحمراء. وأكد شعيب في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «فايلر رحل عن الأهلي لظروف شخصية ولتأجيل مباريات افريقيا». وتطرق شعيب في حديثه عن تعاقد الأهلي مع الجنوب إفريقي موسيماني خلفًا للسويسري رينيه فايلر. وقال مساعد فايلر: «موسيماني مدرب جيد للغاية واعتقد أنه سيحقق نجاحات مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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