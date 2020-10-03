شكرا لقرائتكم خبر عن والد أمين عمر: أمير مرتضي وجنش اعتذرا لابني بعد تعدي فرجاني ساسي عليه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد عمر، والد الحكم الدولي أمين عمر، عن حقيقة تواصل أي فرد من نادي الزمالك من أجل الاعتذار له بعد واقعة فرجاني ساسي في لقاء الزمالك والمصري.
وقال محمد عمر في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «أمير مرتضى وجنش دخلوا غرفة الحكام بعد انتهاء المباراة وحرصوا على الاعتذار لنجلي بعد واقعة ساسي».
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