شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد «فايلر» يكشف حقيقة اقترابه من تدريب بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث شعيب، المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، عن أسباب اختفاؤه عن تدريبات النادي الأهلي في الشهور الماضية وخاصة بعد عودة المسابقة بسبب كورونا.
وأكد شعيب في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «استمراري في المغرب بطلبات من الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، من أجل متابعة الوداد المغربي».
وتطرق شعيب في حديثه عن أسباب رحيل رينيه فايلر عن الأهلي معلقًا: «تفاجئت من رحيل فايلر والجميع كان سعيدًا ولم نفكر في الرحيل».
وعن اقترب فايلر من الانتقال إلى بيراميدز، شدد: «لا أعتقد أن هناك مفاوضات بين فايلر وبيراميدز.. وفايلر لن يعود إلى مصر لتدريب أي فريق».
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