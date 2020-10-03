شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك يرد على تصريحات حسام البدري بشأن مستوى مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد صالح، الظهير الأيمن السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، اندهشاه من تصريحات حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، والتي أكد خلالها أن مصطفى محمد لازال أمامه وقت للدخول في فورمة والانضمام لصفوف الفراعنة.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك: «مع كامل احترامي لوجهات نظر حسام البدري، ولكن مصطفى محمد هو أفضل مهاجم في مصر حالياً».

وأوضح: «مروان محسن وأحمد كوكا ثنائي مميز ولكنهما غير موفقين على مدار فترة طويلة مع منتخب مصر».