شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: الأهلي هو من يصنع التعصب وليس مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - برأ طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، من تهمة التعصب والاحتقان بين جمهور القطبين. وقال يحيى، خلال تقديمه برنامج زملكاوي على قناة النادي: «قناة الأهلي ولاعبيه السابقين وقناته هي التي تصنع التعصب بين الجمهورين بدليل تسخيرهم قناتهم وبرامجهم وكتائبهم الإلكترونية لذبح فرجاني ساسي والمطالبة بترحيله من مصر». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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