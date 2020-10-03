شكرا لقرائتكم خبر عن هوجو بروس: عرضت نفسي على منتخب مصر لخلافة كوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث هوجو بروس، المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، عن حقيقة اقترابه من تدريب منتخب مصر بعد رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن تدريب الفراعنة.
وأكد بروس في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «لم يتم التواصل معي نهائيًا بشأن تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر».
وتابع: «عرضت السيرة الذاتية الخاصة بي على المنتخب المصري عن طريق وكيل أعمالي ولكن لم يتحدث أي شخص معي من بعدها».
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