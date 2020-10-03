شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى لعصام عبدالمنعم: «أنت مين عشان ترحل ساسي من مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح طارق يحيى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، النار على عصام عبدالمنعم محلل قناة النادي الأهلي. وقال يحيى، في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الرسمية، إذا واحد زي عصام عبدالمنعم يطالب بترحيل ساسي من مصر وإلغاء إقامته. وأضاف: «ما صفة عصام عبدالمنعم وما دخله بهذه الأزمة كيف يطلب هذا الطلب». ووجه يحيى، سؤالًا لعبدالمنعم قائلا: «أنت كنت رئيس اتحاد كرة وحدثت في عهدك كوارث من لاعبين وحكام وإداريين فماذا فعلت؟». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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