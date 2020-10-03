شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق يطالب بمنع فايلر وكارتيرون من دخول مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمنى أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، عدم دخول الثنائي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق، ورينيه فايلر نظيره في الأهلي، إلى مصر مرة أخرى.

وأضاف صالح في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» الذي يقدمه طارق يحيى، على شاشة قناة الزمالك: «أتمنى ألا يدخل الثنائي مصر مرة أخرى بعد هذه الطريقة في رحيلهما».

وأتم تصريحاته: «الإعلام يكيل بمكيالين فتحدث عن رحيل كارتيرون وفسخ تعاقده في الوقت الذي أعلن إقالة الأهلي لفايلر على الرغم من رحيل الثنائي بطريقة واحدة».