شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: قناة الأهلي تريد إحالة أوراق فرجاني ساسي لفضيلة المفتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد طارق يحيى، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، تناول قناة النادي الأهلي لأزمة فرجاني ساسي لاعب الزمالك، خلال مباراة المصري الأخيرة.

وقال يحيى، في تصريحات تليفزيونية: «عصام عبدالمنعم محلل قناة الأهلي وزملائه في الاستوديو على قناة النادي المنافس كانوا عايزين يودوا أوراق ساسي لفضيلة مفتي الجمهورية على غرار المحكوم عليهم بالإعدام».

وأضاف: «أخذنا عهد على أنفسنا بعدم التطرق للأهلي لكن قناتهم هي التي تثير المشاكل».