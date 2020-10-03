شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: قناة الأهلي تريد إحالة أوراق فرجاني ساسي لفضيلة المفتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد طارق يحيى، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، تناول قناة النادي الأهلي لأزمة فرجاني ساسي لاعب الزمالك، خلال مباراة المصري الأخيرة.
وقال يحيى، في تصريحات تليفزيونية: «عصام عبدالمنعم محلل قناة الأهلي وزملائه في الاستوديو على قناة النادي المنافس كانوا عايزين يودوا أوراق ساسي لفضيلة مفتي الجمهورية على غرار المحكوم عليهم بالإعدام».
وأضاف: «أخذنا عهد على أنفسنا بعدم التطرق للأهلي لكن قناتهم هي التي تثير المشاكل».
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