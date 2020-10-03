شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف سبب استبعاد رجب بكار من مواجهة المقاصة والكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الجهاز الفني لنادي بيراميدز، بقياده الكرواتي أنتي تشاتشيتش، قرر استبعاد رجب بكار، الظهير الايمن للفريق، من مواجهه مصر المقاصة بناءا على تعليمات من إدارة النادي.

وأكد عمر ربيع ياسين، في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، أن المدير الفني للفريق عقد جلسة مع اللاعب أبلغه خلالها أنه بحاجه لجهوده خلال المباريات لكن قرار استبعاده جاء من إداره النادي.

وأشار «عمر»، إلى أن اللاعب سيتم استبعاده أيضًا من المباريات المتبقية في البطولة الكونفيدرالية بعد غيابه عن جلسه التصوير التي خضع لها جميع اللاعبين بما فيهم المنضمين حديثًا، شريف إكرامي ورمضان صبحي، رغم عدم مشاركتهما مع الفريق إلا في الموسم الجديد.