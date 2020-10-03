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جدة - عمرو شويل

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم



ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم حيث واصل الأهلى تربعه على جدول المسابقة برصيد 79 نقطة يليه الزمالك برصيد 64 نقطة وبيراميدز ثالثا برصيد 57 نقطة والمقاولون رابعا برصيد 52 نقطة.

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم



ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم حيث نجح فريق الإسماعيلى فى اقتناص نقطة التعادل القاتلة من سموحة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، لتنتهى المباراة بهدف لكل منهما، حيث تقدم رجب نبيل، لسموحة فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع فى الشوط الأول للمباراة، عن طريق ركلة ركنية لصالح فرق سموحة من جهة اليمين نفذها ناصر ماهر عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها رجب نبيل برأسية من أعلى نقطة سكنت شباك الدراويش بعد خروج خاطىء من الحارس محمد فوزى، فيما تعادل عبد الرحمن مجدى، للدراويش، فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع فى المباراة.

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم



ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم ولم يشهد الشوط الأول من مباراة سموحة والإسماعيلى أى خطورة باستثناء الهدف الذى احرزه الفريق السكندرى فى نهايته بعدما اقتصرت الكرات على وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين على الرغم من التفوق النسبى للدراويش فى الاستحواذ على الكرة.

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ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم



ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم فيما جاءت أحداث الشوط الثانى بإجراء البرازيلى هيرون ريكاردو فيريرا، المدير الفنى للإسماعيلى، لتغييرين بنزول محمد صادق بدلاً من محمد مخلوف فى وسط الملعب، والدفع بمحمد الشامى وخروج محمد حمدى زكى، فى خط الهجوم، إلا أن لاعبى سموحة واصلوا الضغط على الإسماعيلى ليدفع المدرب البرازيلى بأحمد مدبولى بدلاً من همام طارق، فى الدقيقة 56 من أحداث المباراة، ودخول عبد الرحمن مجدى بدلاً من بيكيتى سيلفا، فى وسط الملعب، فى محاولة لإحراز هدف التعادل.

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم



ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم حيث حقق فريق الإنتاج الحربى الفوز على حرس الحدود، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم عبد الرحمن شيكا للإنتاج فى الدقيقة 7، ومن ضربة ثابتة نجح عمرو الحلوانى فى إدراك هدف التعادل بالدقيقة 40، وفى الشوط الثانى سجل محمد شوقى غريب الهدف الثانى للإنتاج بالدقيقة 53، ثم أضاف محمد فييرا الهدف الثالث فى الدقيقة 58.

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم



ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم حيث بهذا الفوز يرتفع رصيد الإنتاج الحربى للنقطة 37 محتلاً المركز التاسع بجدول الدورى، بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع نادى مصر، فيما تأزم موقف الحرس بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 30 فى المركز السادس عشر بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسر 13 وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.