شكرا لقرائتكم أحمد صالح رداً على تصريحات البدري:" مصطفى محمد أفضل مهاجم في ‏مصر"‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أحمد صالح، الظهير الأيمن السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، ‏اندهشاه من تصريحات حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، والتي ‏أكد خلالها أن مصطفى محمد لازال أمامه وقت للدخول في فورمة ‏والانضمام لصفوف الفراعنة.‏

وقال صالح في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك:" مع كامل احترامي لوجهات نظر حسام البدري، ‏ولكن مصطفى محمد هو أفضل مهاجم في مصر حالياً".‏

وأوضح:"مروان محسن وأحمد كوكا ثنائي مميز ولكنهما غير موفقين ‏على مدار فترة طويلة مع منتخب مصر.‏

استنكر طارق يحيي المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الهجوم الذي شنه عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق على الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب القلعة البيضاء بعد واقعة أمين عمر خلال مباراة المصري الماضية.

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ووجه طارق يحيي حديثه لرئيس الجبلاية الأسبق: "كل التقدير والاحترام لعصام عبد المنعم، بسبب إنذار أو طرد تتطالب بترحيله من البلد، حدث في عهدك وقتما كنت رئيس اتحاد الكرة مشاكل كثيرة ولم نطالب بترحيل أحد".

وتحدث طارق يحيي عن تعليق قناة الأهلي قائلاً: "كان ينقصها أن تحيل أوراق فرجاني ساسي للمفتي يعني إعدام، وعصام عبد المنعم طالب في قناة الأهلي بترحيل ساسي من مصر".

وقال طارق يحيي خلال مقدمة برنامجه المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية إن عصام عبد المنعم يطالب بإحالة اللاعب للجنايات بدلاً من توقيع عقوبة مناسبة عليه بالرغم من اعتراف الجميع بالخطأ الذي وقع فيه.

أضاف طارق يحيي أن الزمالك أعلن عن عقوبة فرجاني ساسي للتأكيد على رفضه التام لما قام به اللاعب لكن السؤال هنا من أين جاءوا بعقوبة الإيقاف لعدد 16 مباراة واستعرض عبر شاشة القناة عدد من الوقائع للاعبي الأهلي أمثال محمد الشناوي ووليد سليمان وقال إنهم لم يطردوا بالرغم من أنهم قاموا بأفعال أكثر من فرجاني ساسي.

وتحدث طارق يحيى عن أن فرجاني ساسي، من أكثر اللاعبين التزامًا داخل الملعب وخارجه، وكنت مديرًا فنيًا للزمالك منذ ثلاث أيام وأعلم كل اللاعبين وبالتحديد، اللاعب التونسي نفسه، فهو من اللاعبين الملتزمين داخل الملعب وخارجه ويحب مصر جدًا ونادي الزمالك".

وأشار مدرب الزمالك السابق: "فرجاني ساسي يعتبر لاعبا مصريًا ويحب النادي وجماهيره، كما أنه تعرض لضغوط كثيرة الفترة الماضية، بأنه لا يريد المشاركة والتجديد ويريد الرحيل، وهذا الكلام يصل له".