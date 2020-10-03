شكرا لقرائتكم أحمد صالح: أتمنى منع كارتيرون وفايلر من دخول مصر ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى أحمد صالح، نجم الزمالك السابق عدم دخول الثنائي باتريس ‏كارتيرون مدرب الزمالك السابق ورينيه فايلر نظيره في الأهلي، إلى ‏مصر مرة أخرى.‏

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وأضاف صالح في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك:"أتمنى ألا يدخل الثنائي مصر مرة أخرى بعد ‏هذه الطريقة في رحيلهما".‏

وأتم تصريحاته:" الاعلام يكيل بمكيالين فتحدث عن رحيل كارتيرون ‏وفسخ تعاقده في الوقت الذي أعلن إقالة الأهلي لفايلر على الرغم من ‏رحيل الثنائي بطريقة واحدة"‏