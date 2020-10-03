شكرا لقرائتكم أحمد صالح: أتمنى منع كارتيرون وفايلر من دخول مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تمنى أحمد صالح، نجم الزمالك السابق عدم دخول الثنائي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق ورينيه فايلر نظيره في الأهلي، إلى مصر مرة أخرى.
وأضاف صالح في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:"أتمنى ألا يدخل الثنائي مصر مرة أخرى بعد هذه الطريقة في رحيلهما".
وأتم تصريحاته:" الاعلام يكيل بمكيالين فتحدث عن رحيل كارتيرون وفسخ تعاقده في الوقت الذي أعلن إقالة الأهلي لفايلر على الرغم من رحيل الثنائي بطريقة واحدة"
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد صالح: أتمنى منع كارتيرون وفايلر من دخول مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.