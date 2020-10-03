شكرا لقرائتكم هوجو بروس: رفضت عرضا لتدريب الزمالك لاشتراطهم الفوز بافريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث هوجو بروس، المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، عن حقيقة اقترابه من تدريب نادي الزمالك بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الفريق الأبيض وقبل تولي البرتغالي جيمي باتشيكو.
وأكد بروس في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك تواصل معي في الأسبوع الماضي ولكني رفضت العرض بسبب خطورة الموقف وهو 3 أسابيع فقط من أجل حصد لقب إفريقيا".
وتابع: "هناك مخاطرة كبيرة وهي حفظ اللاعبين في 3 أسابيع فقط بالإضافة للمنافسة على المركز التاني مع بيراميدز رغم أن الناديين مستواهم متقاربين".
وشدد: "لو كنت قبلت عرض الزمالك لكان هناك مخاطرة كبيرة على اسمي حال الإخفاق في الترجبة وهو ما سيؤثر على مشواري واسمي التدريبي".
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