شكرا لقرائتكم شعيب صيكوك يكشف هل ينتقل فايلر لتدريب بيراميدز بعد رحيله عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث شعيب، المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، عن أسباب اختفاؤه عن تدريبات النادي الأهلي في الشهور الماضية وخاصة بعد عودة المسابقة بسبب كورونا قائلا:" تحدث شعيب، المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، عن أسباب اختفاؤه عن تدريبات النادي الأهلي".

وأكد شعيب في تصريحات تلفزيونية: ""تفاجئت من رحيل فايلر والجميع كان سعيدًا ولم نفكر في الرحيل ولا أعتقد أن هناك مفاوضات بين فايلر وبيراميدز وهو لن يعود إلى مصر لتدريب أي فريق".

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كشف المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، عن أسباب رحيل رينيه فايلر عن القلعة الحمراء قائلا:" فايلر رحل عن الأهلي لظروف شخصية ولتأجيل مباريات افريقيا".

وتطرق شعيب في حديثه عن تعاقد الأهلي مع الجنوب إفريقي موسيماني خلفًا للسويسري رينيه فايلر موضحا:" موسيماني مدرب جيد للغاية واعتقد أنه سيحقق نجاحات مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة".