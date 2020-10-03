شكرا لقرائتكم أبوطالب العيسوي: التعادل مع سموحة أفضل من الخسارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أبوطالب العيسوى المدرب العام للإسماعيلى أن التعادل مع سموحة كان أفضل بكثير من الخسارة،وأضاف العيسوى :”نقطة التحول هو نجاح فوزى حارس المرمى فى التصدى لركلة الجزاء بجانب اصرار اللاعبين على حصد نقطة على الأقل أمام فريق جيد للغاية لم يخسر مع مدربه ولديه طريقة لعب جيدة”.. وتعادل الدراويش فى اللحظات الأخيرة مع سموحة بهدف لعبد الرحمن مجدى بعد تقدم الأخير بهدف كان أيضا فى اللحظات الأخيرة لكن من الشوط الأول.

وأتبع :”كانت مواجهة تكتيكية من الطراز الأول سعينا فى الشوط الثانى للدفع بكل أوراقنا الهجومية بعد التأخر بنهاية الشوط الأول والتوفيق كان حليفنا فى الخروج بالتعادل بدلا من الخسارة”.

وأتم حديثه :”كان مهم للغاية عدم تلقى أية خسارة جديدة بعد الفوز على الجيش سعيا لتجنب اهتزاز اللاعبين مزة آخرى على الصعيد النفسى”.

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قرر الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة البرازيلى “هيرون ريكاردو” منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة.

وتعادل الفريق مع سموحة بهدف لكل فريق لحساب الجولة الــ31 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

هذا ومن المقرر أن يبدأ الفريق اعتبارا من يوم الأحد الاستعداد للقاء الإنتاج الحربى والمقرر له الثلاثاء المقبل على ملعب الأخيرة بالجولة الــ32 للمسابقة.