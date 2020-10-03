شكرا لقرائتكم الجابوني إيفونا يعود للدوري المصري في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا وناسيونال ماديرا البرتغالي الحالي، أصبح قريبا من العودة الى الدوري المصري مرة أخرى.

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية أن إيفونا يقترب من العودة للدوري المصري في ظل تلقيه بعض العروض من أندية مصرية، للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الجارية..

وتابع أن عقد إيفونا مع ناديه البرتغالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد فى صفقة انتقال حر

أكد عمر ربيع ياسين إن التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك يضغط على مسؤولى ناديه من أجل السماح له بالرحيل بنهاية الموسم الجاري قائلا:" الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك، والحالى للتعاون السعودي يجري اتصالات مكثفة مع ساسي من أجل اقناعه بالانتقال للدورى السعودي، وهو ما يرحب به اللاعب في ظل المقابل المادي الذى سيحصل عليه سنويًا".

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وأوضح عمر ربيع أن عقد ساسي مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي ناد فى يناير المقبل دون الحصول علي موافق مسؤولي ناديه.

أشار عمر ربيع ياسين إن الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقياده الكرواتي انتي تشاتشيتش قرر استبعاد رجب بكار من مواجهه مصر المقاصة بناءا على تعليمات من إدارة النادي موضحا:"المدير الفني للفريق عقد جلسة مع اللاعب أبلغه خلالها أنه بحاجه لجهوده خلال المباريات لكن قرار استبعاده جاء من إداره النادي.

وأشار "عمر" أن اللاعب سيتم استبعاده أيضًا من المباريات المتبقية في البطولة الكونفدرالية بعد غيابه عن جلسه التصوير التي خضع لها جميع اللاعبين بما فيهم المنضمين حديثًا شريف اكرامي ورمضان صبحي رغم عدم مشاركتهما مع الفريق إلا فى الموسم الجديد..