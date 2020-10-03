شكرا لقرائتكم الزمالك يحسم العروض المقدمة لنجومه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو نادى الزمالك، للبت فى العروض المقدمة لنجوم الفريق الكروى الأول، خلال الفترة الحالية، من أجل إزالة تشتيت الفكر عن اللاعبين، خاصة وإن الفارس الأبيض مقبل على مواجهة مصيرية فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، أمام الرجاء البيضاوى المغربى، لاسيما وأن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض تلقى أكثر من عرض خارجى مغرى لخوض تجربة الإحتراف، فيما تلقى الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الوسط عروضًا من أندية سعودية، والتى قد تتسبب فى التأثير السلبى على اللاعبين قبل مواجهة الرجاء.

وأصبح مصطفى محمد، محط أنظار عدة دوريات أوروبية مختلفة، فى ظل المستوى الذى يظهر به يوماً بعد يوم مع فريقه، سواء فى البطولات المحلية أو الأفريقية أو مستواه مع المنتخب الأولمبى ببطولة الأمم الأفريقية ونجاحه فى التأهل إلى الأولمبياد.

ووفقا لتصريحات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فإن مصطفى محمد يمتلك عرضين من الدوري الألماني والإسبانى، بخلاف عرض الدورى التركى من نادى فناربخشة، إلا أن رئيس النادى أكد أن اللاعب لن يرحل للدورى التركي مهما حدث، ولن يرحل أى لاعب قبل انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا .

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وتمسك البرتغالي جايمى باتشيكو، المدير الفني للزمالك، بتواجد مصطفي محمد مع الفريق الموسم المقبل، رافضا رحيله لحاجة الفريق له، وأكد باتشيكو لمعاونيه أن مصطفى محمد مهاجم مميز ويمتلك مقومات قيادة هجوم الزمالك فى البطولات الكبرى ومن الصعب تعويض رحيله وحرص المدرب البرتغالى على عقد جلسة خاصة مع مصطفى محمد فى أول مران لباتشيكو مع الفريق الثلاثاء للاطمئمنان عليه.

وخرج مصطفى محمد من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو فى مواجهة المصرى أمس ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، التى أقيمت باستاد برج العرب وحسمها الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء، وذلك بسبب حالة الإجهاد التى يعانى منه اللاعب.

كما كشفت تقارير صحفية أن نادى التعاون السعودى تقدم بعرض رسمى للتعاقد مع فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال موقع "جول"، إن النادى السعودى تقدم بعرض قيمته 1.4 مليون يورو للزمالك، ما يوازى 25 مليون جنيه مصرى، لضم لاعب الوسط خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الموقع، وفقا لمصدر، أن العرض يأتى بسبب طلب شخصي من كارتيرون الذي يرغب بضم اللاعب التونسي لتعزيز صفوف ناديه في الموسم القادم، وأضاف المصدر أن الزمالك أعطى الضوء الأخضر للمفاوضات في ظل تبقي عام وحيد في عقد ساسي مع الفريق.