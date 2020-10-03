شكرا لقرائتكم ماذا قال ريكاردو عن تعادل الأسماعيلي مع سموحة بالدوري؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لست راضيا بشكل كامل عن أداء الفريق أمام سموحة رغم الاستحواذ على مجريات اللقاء بدون الفاعلية المطلوبة .. هكذا بدأ البرازيلى ريكاردو المدير الفنى تصريحاته. وتعادل الإسماعيلى مع الفريق السكندرى بهدف لكل منهما فى اللحظات الأخيرة خلال المواجهة التى جمعتهما مساء اليوم بالجولة الــ31 للبطولة المحلية. وأضاف :”ارى أن الفريق لم يكن يستحق الخسارة لذلك حصدنا تعادل فى اللحظات الأخيرة من تسديدة رائعة”. وواصل :”ما اراه ايجابيا هو اصرار الفريق على اللعب لأخر دقيقة وهو شىء كان غائبا عن الفريق”. Advertisements وأختتم حديثه :”لانزال نعانى من بعض الأخطاء والتى اسفرت عن الهدف الذى سجله المنافس ،سأبذل قصارى جهدى من أجل تعديلها والسعى نحو الانتصار فى قادم المواجهات”. قرر الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة البرازيلى “هيرون ريكاردو” منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة. وتعادل الفريق مع سموحة بهدف لكل فريق لحساب الجولة الــ31 من عمر مسابقة الدورى المحلى. هذا ومن المقرر أن يبدأ الفريق اعتبارا من يوم الأحد الاستعداد للقاء الإنتاج الحربى والمقرر له الثلاثاء المقبل على ملعب الأخيرة بالجولة الــ32 للمسابقة.

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