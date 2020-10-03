شكرا لقرائتكم هيثم عرابي: اختيار الأهلي لموسيماني "بره الصندوق" و2020 سنة اللا منطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، عن رأيه في اختيار الجنوب إفريقي موسيماني، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلفًا للسويسري رينيه فايلر.
وأكد هيثم عرابي في تصريحات تلفزيونية: "اختيار الأهلي لموسيماني بره الصندوق وهو الأفضل لحصد بطولة إفريقيا للنادي الأهلي وهو اختيار موفق من الإدارة".
تابع:" 2020 هو موسم اللا منطق بعد تحقق أشياء وصفقات لم تكن متوقعة والدليل رحيل رمضان صبحي عن الأهلي وتوقيعه إلى بيراميدز".
اصطحب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى موسيمانى المدير الفني الجديد في جولة لملعب التتش في حضور اللاعبين اللذين ألقى عليهم المدرب محاضرة للتعرف على عليهم.
حرص الجنوب أفريقي موسيماني، وجهازه المعاون، على تفقد غرفة خلع الملابس الفريق ، وإصطحب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، موسيماني وجهازه المعاون في جولة شاملة لغرفة ملابس الفريق، والجيم، والساونا، وغرفة الاجتماعات، وقاعة المحاضرات ، وأعلن النادي أمس تعيين موسيماني وجهازه المعاون لقيادة فريق الكرة لمدة موسمين.
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