شكرا لقرائتكم النصر يسعى لتأكيد علو كعبه أمام بيرسبوليس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى النصر السعودي لتأكيد علو كعبه في مواجهاته أمام بيرسبوليس الإيراني، حينما يلاقيه يوم السبت على ستاد جاسم بن حمد، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

ويملك النصر سجلاً جيداً في مواجهاته أمام بيرسبوليس حيث التقاه في 3 مواجهات حقق الفوز في مواجهتين وخسر مواجهة وحيدة.

وكانت أولى مواجهات النصر أمام بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا بنظامها القديم عام 96 حينما التقاه في ربع النهائي لفرق الغرب في العاصمة القطرية الدوحة وفاز عليه 3-2 في مباراة مثيرة.

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وتقدّم بيرسبوليس بهدف عند الدقيقة 62 وسجّل هدفه الثاني عند الدقيقة 75، إلا أن الغاني أوهين كيندي مهاجم النصر السابق كان نجم اللقاء ونجح بقلب الطاولة بتسجيله هاتريك.

وتوقفت مواجهات الفريقين قرابة العشرين عاماً حينما وقعوا في مجموعةٍ واحدة في نسخة 2015 ونجح النصر بالفوز ذهاباً بثلاثية نظيفة سجلها لاعبه البولندي أدريان ميرزفسكي والاوروغوياني فابيان ايستونوف وحسن الراهب، وخسر لقاء الذهاب بهدف نظيف.

وفي لقاءات النصر أمام الأندية الإيرانية نجح النصر بتحسين سجله عقب فوزه في هذه النسخة على فريق سباهان ذهاباً وإياباً حيث أصبح يمتلك 5 انتصارات مقابل 6 خسائر وتعادل وحيد.

وأكثر الفرق الإيرانية التي واجهها النصر فريق ذوب آهن بواقع 5 مباريات يليه بيرسبوليس بواقع 3 مباريات واستقلال طهران مباراتين وسباهان مباراتين.