شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة 2/ 10/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر عبد الله السعيد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، متربعًا على عرش جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى، بعد أن أقيم اليوم، الجمعة، الموافق 2/ 10/ 2020 مباراتين فى إطار منافسات الجولة الواحد والثلاثون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث إلتقى حرس الحدود مع الإنتاج الحربى، وحقق الأخير فوزًا غاليًا ليتأزم موقف الحرس فى جدول المسابقة، كما واجه الإسماعيلى نظيره سموحة فى مباراة لم تخلو من المتعة والإثارة وحقق الدراويش تعادل قاتل فى الوقت بدل الضائع من اللقاء.



جدول ترتيب الهدافين

حرس الحدود يخسر من الإنتاج الحربى 3 / 1 وموقفه يتأزم فى الدورى

حقق فريق الإنتاج الحربى الفوز على حرس الحدود، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم عبد الرحمن شيكا للإنتاج فى الدقيقة 7، ومن ضربة ثابتة نجح عمرو الحلوانى فى إدراك هدف التعادل بالدقيقة 40، وفى الشوط الثانى سجل محمد شوقى غريب الهدف الثانى للإنتاج بالدقيقة 53، ثم أضاف محمد فييرا الهدف الثالث فى الدقيقة 58. بهذا الفوز يرتفع رصيد الإنتاج الحربى للنقطة 37 محتلاً المركز التاسع بجدول الدورى، بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع نادى مصر، فيما تأزم موقف الحرس بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 30 فى المركز السادس عشر بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسر 13 وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً. Advertisements

الإسماعيلى يتعادل مع سموحة فى الوقت القاتل بالدورى