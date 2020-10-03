شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال ريكاردو عن تعادل الإسماعيلى مع سموحة بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لست راضيا بشكل كامل عن أداء الفريق أمام سموحة رغم الاستحواذ على مجريات اللقاء بدون الفاعلية المطلوبة، هكذا بدأ البرازيلى ريكاردو المدير الفنى تصريحاته، وتعادل الإسماعيلى مع الفريق السكندرى بهدف لكل منهما فى اللحظات الأخيرة خلال المواجهة التى جمعتهما مساء اليوم بالجولة الــ31 للبطولة المحلية.

وأضاف :”أرى أن الفريق لم يكن يستحق الخسارة لذلك حصدنا تعادل فى اللحظات الأخيرة من تسديدة رائعة”.

وواصل :”ما أراه ايجابيا هو اصرار الفريق على اللعب لأخر دقيقة وهو شىء كان غائبا عن الفريق”.

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وأختتم حديثه :”لانزال نعانى من بعض الأخطاء والتى اسفرت عن الهدف الذى سجله المنافس ،سأبذل قصارى جهدى من أجل تعديلها والسعى نحو الانتصار فى قادم المواجهات”.

وقرر الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة البرازيلى “هيرون ريكاردو” منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة.

وتعادل الفريق مع سموحة بهدف لكل فريق لحساب الجولة الــ31 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

هذا ومن المقرر أن يبدأ الفريق اعتبارا من يوم الأحد الاستعداد للقاء الإنتاج الحربى والمقرر له الثلاثاء المقبل على ملعب الأخيرة بالجولة الــ32 للمسابقة.