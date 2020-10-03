شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 2 / 10 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 أبرز 7 اخبار رياضية حدثت اليوم الجمعة الموافق 2 / 10 / 2020 والتي يعد أبرزها الظهور الأول لبيتسو موسيمانى داخل النادى الأهلى وقيادته للمران بعد توليه المسؤولية الفنية للفريق الأحمر خلفا للسويسرى رينيه فايلر إلى جانب توضيح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للزمالك والحالى للتعاون السعودى موقفه من ضم التونسى فرجانى ساسى.

مران موسيماني الأول في الاهلي..تراي ماتش..تألق كهربا وجلسة مع قفشة

أجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للأهلي تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش»، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ، وقاد موسيماني وجهازه المعاون أول مران له بالفريق اليوم، واشتمل على جانب بدني خفيف، ثم أجرى المدير الفني تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في التحرك وبناء الهجمات في الشق الهجومي وعقد موسيماني جلسة خاصة مع محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق، على هامش المران وتحدث موسيماني مع قفشة عن بعض النصائح والتعليمات، التي يرغب في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. كارتيرون يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة تفاوضه مع "ساسى" لضمه للتعاون السعودى أوضح الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للزمالك والتعاون السعودى، لـ"الخليج 365"، حقيقة اهتمامه فى الوقت الحالى بضم الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأبيض إلى التعاون السعودى، خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى عدد من لاعبى الفريق الأبيض بعد التقارير المختلفة حول هذه المسألة، حيث قال كارتيرون فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"بالطبع لا". الإسماعيلى يتعادل مع سموحة فى الوقت القاتل بالدورى نجح فريق الإسماعيلى فى اقتناص نقطة التعادل القاتلة من سموحة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، لتنتهى المباراة بهدف لكل منهما، حيث تقدم رجب نبيل، لسموحة فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع فى الشوط الأول للمباراة، عن طريق ركلة ركنية لصالح فرق سموحة من جهة اليمين نفذها ناصر ماهر عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها رجب نبيل برأسية من أعلى نقطة سكنت شباك الدراويش بعد خروج خاطىء من الحارس محمد فوزى، فيما تعادل عبد الرحمن مجدى، للدراويش، فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع فى المباراة.

جمال حمزة وفاروق وإينو يشاركون فى احتفال نصر أكتوبر ودعم الدولة

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حرص مجموعة من نجوم الرياضة المصرية، على المشاركة فى احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة المقامة أمام المنصة بمدينة نصر، بحضور الآلاف من المواطنين، والتى شهدت رفع الحضور للأعلام المصرية، مرددين هتافات لدعم الدولة والرئيس السيسى، أثناء الاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد.

قام الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ولاعبو الفريق بتكريم ثنائي الجهاز الفني السابق، ديفيد سيزا المدرب العام، وتوماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية، وذلك بعد انتهاء مهمة الجهاز رسميًّا مع الفريق ، وقام الجهاز الإداري بإحضار «تورتة» للثنائي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة ، ويأتي ذلك بعد رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وتعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، على اختيار اللاعبين فيما بينهم لقائد المنتخب خلال الفترة المقبلة ومنحه شارة القيادة خلال معسكر شهر نوفمبر المقبل فى الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر، والذى يتخلله مباراتا توجو فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وتتجه النية داخل صفوف منتخب مصر، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، لمنح شارة القيادة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى تكريماً للاعب الذى يقدم مستويات رائعة ويحقق العديد من البطولات والأرقام القياسية، أهمها الفوز بلقب ثالث أفضل لاعبى العالم والفوز بدورى أبطال أوروبا والدورى الإنجليزى مع ليفربول.

حرس الحدود يخسر من الإنتاج الحربى 3 / 1 وموقفه يتأزم فى الدورى

حقق فريق الإنتاج الحربى الفوز على حرس الحدود، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم عبد الرحمن شيكا للإنتاج فى الدقيقة 7، ومن ضربة ثابتة نجح عمرو الحلوانى فى إدراك هدف التعادل بالدقيقة 40، وفى الشوط الثانى سجل محمد شوقى غريب الهدف الثانى للإنتاج بالدقيقة 53، ثم أضاف محمد فييرا الهدف الثالث فى الدقيقة 58.