الامارات | بالفيديو: "جاء يكحلها عماها".. مدافع يسجل في مرمى فريقه بشكل كوميدي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل فريق رييكا الكرواتي هدفاً كوميدياً من نيران صديقة بمرمى كوبنهاغن الدنماركي صعد من خلاله إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ". وحمل الهدف إمضاء مدافع كوبنهاغن بيتر أنكيرسين الذي حاول اللحاق بكرة المهاجم فرانكو أندرياشيفيتش الملعوبة فوق الحارس باتجاه المرمى لكنها ارتطت بالعارضة وسقطت على قدم المدافع وأكملت طريقها داخل المرمى معانقة الشباك وسط حالة ذهول الفريقين. Advertisements تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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