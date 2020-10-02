شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: فرجاني ساسي يضغط على الزمالك للموافقة على انتقاله للتعاون السعودي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، يضغط على مسؤولي ناديه من أجل السماح له بالرحيل بنهاية الموسم الجاري.
وأكد عمر ربيع ياسين، في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك والحالى للتعاون السعودي، يجري اتصالات مكثفة مع ساسي من أجل إقناعه بالانتقال للدوري السعودي، وهو ما يرحب به اللاعب في ظل المقابل المادي الذي سيحصل عليه سنويًا.
وأوضح أن عقد ساسي مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل دون الحصول على موافقة مسؤولي ناديه.
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