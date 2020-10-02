شكرا لقرائتكم خبر عن إيفونا يعود للدوري المصري الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق وناسيونال ماديرا البرتغالي الحالي، أصبح قريبا من العودة إلى الدوري المصري مرة أخرى.
وأكد عمر ربيع ياسين، في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، أن إيفونا يقترب من العودة للدوري المصري في ظل تلقيه بعض العروض من أندية مصرية، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الجارية.
وتابع أن عقد إيفونا مع ناديه البرتغالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد في صفقة انتقال حر.
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