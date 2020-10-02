شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، عن إصابة لاعبه ساديو ماني بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، موضحًا أن المهاجم السنغالي الدولي يعاني أعراضًا طفيفة للفيروس، لكنه يشعر بصحة جيدة بشكل عام.

وأصدر الموقع الرسمي لنادي ليفربول بيانًا رسميًا، قال فيه: «أثبت اختبار ساديو ماني إصابته بـ COVID-19 وهو يخضع حاليًا للعزل الذاتي وفقًا للإرشادات اللازمة».

وأضاف النادي في بيانه: «أظهر المهاجم، الذي بدأ وسجل في الفوز 3-1، الإثنين الماضي، على أرسنال، أعراضًا طفيفة للفيروس، لكنه يشعر بصحة جيدة بشكل عام».

واختتم: «ومع ذلك، كما هو الحال مع تياجو ألكانتارا، فإن نادي ليفربول لكرة القدم سيتبع جميع البروتوكولات المتعلقة بـ COVID-19 وسيعزل ماني نفسه الفترة الزمنية المطلوبة».