شكرا لقرائتكم خبر عن بصاروخية «مجدي».. الإسماعيلي يخطف تعادلًا قاتلًا من سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتنص الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي نقطة ثمينة بتعادله مع نظيره سموحة، بهدف لمثله في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

ونجح الدراويش في إنقاذ ناديهم من الهزيمة الرابعة عشرة هذا الموسم، بتحقيق تعادل ثمين، خصوصا أنه جاء في الوقت بدل الضائع، وسبقه إهدار سموحة ضربة جزاء عن طريق إسلام جمال.

جاءت المباراة قوية وحماسية بعدما سعى كل فريق في تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث لتدعيم موقفهما بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف نظيف سجله رجب نبيل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع.

وفى الشوط الثاني، دفع ريكاردو، المدير الفني للإسماعيلي، بكامل أوراقه الهجومية لإدراك التعادل، وهو ما تحقق في الوقت القاتل بهدف صاروخي سجله البديل عبدالرحمن مجدي ليحصل الدراويش على نقطة ثمينة من المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 35 احتل بها المركز العاشر، بينما رفع سموحة رصيده إلى النقطة 44 في المركز الخامس.

Advertisements