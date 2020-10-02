شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمات تضرب الاتحاد قبل مواجهة طلائع الجيش.. و«مصيلحى» يحفز اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، اجتماعا مع فريق الكرة والجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف، وذلك بفرع النادى بسموحة في ختام استعدادات الفريق السكندرى لمواجهة نادى طلائع الجيش والمقرر لها يوم الأحد، في إطار مباريات الأسبوع الحادى والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز والذى يقام على استاد الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وأكد رئيس النادى خلال الاجتماع أن النادى لم يُقصر مطلقًا خلال المرحلة الماضية لتحقيق ما تأمله جموع الجماهير ومجلس الإدارة والإدارة الفنية بقيادة طلعت يوسف على حد سواء، حتى يستطيع الفريق إنهاء الموسم بشكل يليق باسم النادى وعراقته، مطالبا الجميع بأن يتم التقييم بنهاية المسابقة.

على الجانب الآخر، يواجه الجهاز الفنى للاتحاد أزمة كبيرة قبل مواجهة طلائع الجيش، وتتمثل تلك الأزمة في افتقاد دفاع الفريق إلى عدد كبير من عناصره الرئيسية باستثناء تواجد إسلام جمال فقط في الخط الخلفى، وذلك في غياب كل من محمود رزق للإصابة بكسر في الأنف، ومحمد أنور المصاب بقطع في الرباط الصليبى، ومروان النجار الموقوف لمباراة واحدة بعد طرده أمام بيراميدز، إلى جانب انتهاء عقد ويلسون أكاكبو، وفسخ التعاقد بالتراضى مع الدولى الليبى أنيس السالتو، واستمرار إصابة الحارس الأساسى عماد السيد، وتراجع مستوى بديله محمود الزنفلى، وكذلك إصابة محمد الصباحى بشرخ في القدم منذ مباراة إنبى، وأيضا أحمد رفعت المصاب، مع إيقاف نور السيد لاعب وسط الفريق حتى نهايه الموسم بقرار تربوى، وسعى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق لحل تلك الأزمة بتوظيف عمر الميدانى للعب في مركز المساك لسد النقص العددى.