شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: عقوبة فرجاني ساسي الأكبر في تاريخ لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، توقيع عقوبات مغلظة على التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، بعد اعتراضه بصورة غير لائقة على الحكم أمين عمر، الذي أدار مباراة فريقه أمام المصرى، أمس، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين للدورى، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف للا شىء.

وشدد «منصور» على أنه ومجلس إدارته دائمًا يحملون زمام المبادرة في توقيع العقوبات على أي مخطئ، وعدم الانتظار لأى قرار لاتحاد الكرة.

وطالب مسؤولى اللجنة الخماسية بالعدالة تجاه فرجانى، وعدم الانسياق وراء الحملات التي تم ترويجها على صفحات التواصل الاجتماعى لمحاربة الزمالك في شخص فرجانى ساسى.

وأكد «منصور» أنه لا يرضيه الخطأ بأى شكل من الأشكال، وأنه يسعى دائمًا لإرساء المبادئ، بدليل توقيعه أكبر عقوبة في تاريخ لاعبى الزمالك على فرجانى، بسبب تصرفه الذي كان سيعرّض الفريق لخسارة مباراة مهمة في مشوار الدفاع عن المشاركة في بطولة دورى رابطة الأبطال الإفريقى الموسم المقبل.

في سياق مختلف، كشف رئيس النادى عن تلقيه عرضين أحدهما إسبانى والآخر ألمانى، بشأن احتراف مهاجم الفريق مصطفى محمد، بخلاف العروض التركية التي تم رفضها نهائيًا، مشددًا على أن مصطفى محمد لن يلعب في تركيا مهما حدث، وأن مجلس الإدارة سيقوم بدراسة العرضين الإسبانى والألمانى خلال الفترة المقبلة، لاتخاذ قراره النهائى بشأنهما.

ومن جانبه، أشاد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون خلال مواجهة المصرى، رغم إكمالهم المباراة بعشرة لاعبين، وحرص «باتشيكو» على توجيه الشكر للاعبين داخل غرف خلع الملابس على المجهود الكبير الذي بذلوه خلال المواجهة وظهورهم بمستوى متميز، رغم النقص العددى والمجهود البدنى المضاعف الذي بذلوه، خصوصًا أنهم لم يحصلوا على راحة سلبية منذ فترة طويلة بسبب تلاحم المباريات.

وأكد «باتشيكو» للاعبين سعادته بتحملهم المسؤولية والتماسك في الملعب رغم خوض جزء كبير من اللقاء بنقص عددى بعد طرد فرجانى ساسى.

وطالب المدير الفنى، لاعبيه، بمواصلة أداء المباريات المقبلة بنفس الروح القتالية، التي كانوا عليها أمام المصرى، والتى ساهمت بشكل كبير في حسم اللقاء لصالحهم، مشددًا على أن الفريق يضم نخبة من أفضل اللاعبين الموجودين على الساحة الإفريقية والعربية.

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ويواصل الفريق تدريباته، اليوم السبت، ضمن استعداداته لمواجهة سموحة، المقررة الاثنين المقبل، ضمن مباريات كأس مصر.

وكان الفريق قد أدى مرانه على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة بعد تعذر الحصول على راحة سلبية، في ظل ضغط المباريات. وحرص المدير الفنى على خفض المعدلات التدريبية للمجموعة التي شاركت أمام المصرى، لتفادى تعرض أي منهم لإصابة قد تمنعه من المشاركة أمام سموحة، فيما قام «باتشيكو» برفع المعدلات البدنية للمجموعة التي لم تشارك في المواجهة من أجل الارتقاء بمستواهم الفنى والبدنى، تحسبًا للاعتماد على أي منهم أمام سموحة.

وينتظر أن يعقد باتشيكو جلسة مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف في فريق سموحة، من خلال متابعة مبارياته الأخيرة في الدورى من أجل الاستفادة بها خلال اللقاء المقبل.