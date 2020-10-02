شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولتي العالم للناشئات والآنسات لكرة اليد بسبب موجة كورونا الثانية بأوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أربكت الموجة الثانية لفيروس كورونا في أوروبا حسابات الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات مع دخول فصل الشتاء هناك وانخفاض درجات الحرارة.

وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية لتأمين لاعبي ولاعبات المنتخبات المشاركة في البطولات الدولية والعالمية في كرة اليد وفقا للوائح الاتحاد الدولي التي أرسلها لجميع منتخبات الدول المشاركة في بطولاته، إلا أن مجلس إدارة الاتحاد الدولي قرر تأجيل بطولة العالم للناشئات تحت 18 عامًا، والتي كان من المقرر إقامتها في كرواتيا أواخر العام الحالي لتقام العام المقبل.

كما قرر الاتحاد الدولي تأجيل بطولة العالم للآنسات تحت 20 عامًا والتي كان المقرر إقامتها الشهر المقبل في رومانيا إلى العام المقبل 2021.

وقال الاتحاد الدولي في قراره إنه سيتم التنسيق مع الدول المضيفة لبطولتي العالم من حيث الإعداد لإقامة البطولتين خلال العام المقبل مع حفظ حقوق اللاعبات المشاركات في البطولة وفقا لأعمارهن السنية في البطولتين في الموعد الجديد بنفس الشروط المحددة وقت إقامة البطولة العام الحالي.

على صعيد آخر، تتواصل مباريات الدور الأول للموسم الجديد لدوري كرة اليد للمحترفين بمجموعتيه الأولى والثانية، حيث يحل الأهلي ضيفا على فريق الشمس في الساعة السادسة مساء، فيما يستضيف الزهور على ملعبه منافسه المعادي، ويلعب البنك الأهلي مع بورسعيد على ملعب الأخير ببورسعيد في التوقيت نفسه، وذلك في المجموعة الثانية بالمسابقة.

وفي المجموعة الأولى تقام أيضًا ثلاث مباريات: الأولى بين الطيران وهليوبوليس بملعب الإنتاج الحربي والثانية بين طلائع الجيش والجزيرة على ملعب الأخير بصالة ميت عقبة التي يؤجرها بسبب عدم وجود صالة مغطاة بملعب الجزيرة وتقام كلا المباراتين في الساعة السادسة مساء.

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وتختتم المباريات بمواجهة سموحة وبترول أسيوط على ملعب الأول في الرابعة عصرا.