شكرا لقرائتكم خبر عن «تشاتشيتش» يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكرواتي أنتي تشاتيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمته المختارة لخوض مباراة مصر المقاصة في الدوري الممتاز. ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره مصر المقاصة في الثامنة والنصف من مساء السبت، على استاد الجبل الأخضر، في إطار لقاءات الجولة الـ 31 من الدوري الممتاز. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان- أحمد الشناوي. خط الدفاع: محمد حمدي- طارق طه- ويلفريد كانون- علي جبر- محمد عطوة- أحمد أيمن منصور. خط الوسط: نبيل عماد «دونجا»- عمر جابر- إيريك تراوري- محمد فتحي- أحمد توفيق- عبدالله السعيد- محمد فاروق- إبراهيم حسن- عمر العيوني- محمود حمادة- إبراهيم عادل. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «تشاتشيتش» يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.