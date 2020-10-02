شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار على عاشور، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة، 21 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة، بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساء غد السبت، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 31 للدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وعصام صبحي وحسني فتحي وأحمد ياسين ومحمد دبش وأحمد محسن وأحمد صبيحة ومحمد توني ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقي ومحمد مسعد وصلاح ريكو وأحمد مرشوح ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وعبدالله مجدي وميدو جابر وصلاح أمين وعمرو مرعي.

وخاض فريق المقاصة، مساء اليوم، مرانه الختامي، استعدادا لمباراة بيراميدز، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.