اخبار الرياضه

21 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة بيراميدز

0 نشر
هشام أبو حديد 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار على عاشور، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة، 21 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة، بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساء غد السبت، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 31 للدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وعصام صبحي وحسني فتحي وأحمد ياسين ومحمد دبش وأحمد محسن وأحمد صبيحة ومحمد توني ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقي ومحمد مسعد وصلاح ريكو وأحمد مرشوح ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وعبدالله مجدي وميدو جابر وصلاح أمين وعمرو مرعي.

وخاض فريق المقاصة، مساء اليوم، مرانه الختامي، استعدادا لمباراة بيراميدز، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.

  • الوضع في مصر

    Advertisements

  • اصابات

    103,198

  • تعافي

    96,494

  • وفيات

    5,930

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 21 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا