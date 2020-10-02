21 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة بيراميدز

شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار على عاشور، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة، 21 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة، بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساء غد السبت، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 31 للدوري الممتاز.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وعصام صبحي وحسني فتحي وأحمد ياسين ومحمد دبش وأحمد محسن وأحمد صبيحة ومحمد توني ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقي ومحمد مسعد وصلاح ريكو وأحمد مرشوح ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وعبدالله مجدي وميدو جابر وصلاح أمين وعمرو مرعي.
وخاض فريق المقاصة، مساء اليوم، مرانه الختامي، استعدادا لمباراة بيراميدز، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
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