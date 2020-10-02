شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل بالصور.. من هو «موسيماني»؟ وكيف سيتأقلم الأهلي على التكتيك الجديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي تولي بيتسو موسيماني، الجنوب أفريقي، منصب المدير الفني للنادي الأهلي، خلفًا للسويسري رينيه فايلر.

في السطور التالية، نستعرض معلومات عن موسيماني، بالإضافة إلى نظرة تحليلية عن المدير الفني الجديد للأهلي.

نظرة عامة

بيتسو موسيماني -56 عامًا- المدير الفني لصن داونز منذ عام 2012، بدأ مسيرته عام 2001 كمدير فني لفريق سوبر سبورت الجنوب افريقي وحتى عام 2007، في منتصف 2007 عمل كمساعد مدرب لكارلوس ألبرتو في منتخب جنوب أفريقيا لمدة 3 سنوات، ثم تولى الإدارة الفنية للمنتخب لمدة عام ونصف قبل أن يتولي تدريب صن داونز، واجه منتخب مصر خلال توليه قيادة جنوب أفريقيا وفاز في المباراة الأولى في جنوب أفريقيا 1-0 وتعادل في القاهرة وتصدرت جنوب أفريقيا المجموعة حينها وصعدت لكأس الأمم الأفريقية وتذيلت مصر المجموعة.

بعد تولي موسيماني الإدارة الفنية لصن داونز، توج معهم بخمسة ألقاب دوري من أصل 13، ولقبين للكأس، ولقب دوري أبطال أفريقيا، ولقب سوبر أفريقي، ويعد المدير الفني الأفضل في تاريخ النادي الجنوب أفريقي، ومنذ توليه المهمة لم يتراجع صن داونز في أي مرة عن المركز الثاني كأسوأ ترتيب.

خلال مسيرته مع صن داونز خاض 332 لقاء، فاز في 178 وتعادل في 78 وخسر في 67.

موسيماني يميل إلى 4-4-2 بطريقة الـ «Double 6»، أي أن ثنائي الوسط يكونان في مركز 6 وليس أحدهما مركز 6 والآخر مركز 8.. مركز 6 يميل إلى اللعب كارتكاز دفاعي مثل طارق حامد على سبيل المثال، لكن مركز 8 يلعب من منطقة جزائه إلى منطقة جزاء الخصم.

واجه موسيماني الوداد في 10 مناسبات خلال آخر 4 سنوات، فاز في 3 وتعادل في 3 وتعرض للهزيمة في 4 مناسبات.

تحليل موسيماني

موسيماني مدير فني ماكر في تصريحاته يلعب على الوتر النفسي فقبل مباراة نهائي 2016 أمام الزمالك قال إن الزمالك فريق كبير وصن داونز لا يقارن به.. إلخ.

وهي نفس التصريحات التي قالها قبل مباراة الأهلي التي انتهت بهزيمة الأهلي بخماسية، بالطبع مع تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي ستختلف نوعية التصريحات.

أبرز لمسات موسيماني الفنية

اعتماد موسيماني مع صن داونز كان على الناحية اليسرى «ثيمبا زيواني»، صن داونز فريق يحب الاستحواذ والتمرير حتى ملل الخصم ويمرر الكرة سريعًا في أنصاف المساحات لزيواني أو مابوي.

تظهر خطة التمريرات المشتركة في المرتبة الأولى ثنائي الوسط جالي وكيكانا وهو من أجل التمرير الكثير لخلق مساحة أو ثغرة، في المرتبة الثانية زيواني وجالي وهي الناحية اليسرى للفريق ثم ماديشا ونجونجكا وهي أثناء بناء الهجمات والتحضير من الخلف ثم التمرير في الناحية العكسية.

تحليل موسيماني

زيواني لاعب مهاري يجيد الدخول للعمق وفتح مساحة للظهير الأيسر أو الدخول في مركز المهاجم والانفراد بمرمى الخصوم وكان يعتمد عليه موسيماني في مركز لاعب الوسط الأيسر.

تحليل موسيماني

تحليل موسيماني

تحليل موسيماني

خدع أخرى لموسيماني في الكرات الثابتة، كيكانا يجيد التسديد من بعيد بالإضافة إلى نقطة مهمة في الكرات الثابتة حيث يصنع الفريق حائطا وهميا لتشتيت الحارس وأحيانًا يسدد على المرمى وأحيانًا يتحرك الحائط سريعًا ويسدد كيكانا في هذا المكان.

تحليل موسيماني

تحليل موسيماني

الكرات العرضية هي أقوى أسلحة موسيماني، الفريق سجل 40% من أهدافه من الكرات الثابتة و35% من الكرات المتحركة الناتجة عن بناء هجمات و25% من الهجمات المرتدة.

Advertisements

الكرات الثابتة دائمًا تكون عن طريق لانجرمان أو سيرينو، سيرينو يلعب الكرة دائمًا على العارضة القريبة بينما لانجرمان ينوع بين العارضة القريبة وعند نقطة الجزاء وعند حلق المرمى خاصة في الركنيات من الناحية اليمنى لصن داونز ودقة عرضياته تقترب من 100%.

تحليل موسيماني

يعتمد موسيماني أيضًا على اختراق المهاجم لأنصاف المساحات، فيلاكاتزي الذي قدم موسما ممتازا، دائمًا ما يتم تمرير الكرة بشكل طولي لفيلاكتزي في عمق الدفاع ليستغل سرعته ويسدد على المرمى.

تحليل موسيماني

تحليل موسيماني

سلبيات موسيماني

يتميز صن داونز موسيماني بأنه فريق مندفع هجوميًا يحب الاستحواذ، لذا فأولى خطوات خلق نقاط ضعف هي الاستحواذ على الكرة وحرمان الفريق من أهم مميزاته، الاستحواذ على الكرة يفكك خطوط الفريق ويكسر نظامه الدفاعي.. عانى صن داونز موسيماني من التمركز خاصة في المساحة بين خط الدفاع وخط الوسط.

تحليل موسيماني

ومع تحرك مهاجم الخصم لليمين أو اليسار يخلق مساحة كبيرة في خط الدفاع.. وهنا يأتي الدور الخاص بالخصم الذي يجيد النزول للاستلام بين الخطوط مما سيضطر المدافع للضغط عليه ويمكنه ذلك من تمرير الكرة للمهاجم المنطلق خلف المدافع الذي يقوم بعملية الضغط.

تحليل موسيماني

نفس الحال ينطلق في حال بناء الهجمات في أحيان كثيرة يتباطأ جالي وكيكانا في الرجوع للخلف ومع دخول الخصم في العمق مع انطلاقهما للأمام يجعل هناك مساحة كبيرة للانفراد بمرمى الخصم.

تحليل موسيماني

إجمالًا، اختيار موسيماني للأهلي، هو اختيار جيد في ظل الاختيارات المتاحة للمديرين الفنيين المتاحين، لأن الاهلي يحتاج مديرا فنيا متمرسا في المنافسات الأفريقية، لأن الفريق لديه مواجهات صعبة في دوري أبطال أفريقيا.

ولكن يبقى السؤال الفني، هل سيواصل موسيماني الاعتماد على 4.4.2 في دوري أبطال أفريقيا؟ أم سيستمر على نهج 4.2.3.1 الذي يعتمد عليها الأهلي منذ فترة كبيرة؟

الأهلي مؤهل للاعتماد على 4.4.2 بالشكل الآتي:

تحليل موسيماني

لكن لها العديد من السلبيات، دون إطالة.. هل يقوم «كهربا/أجاي» والشحات بالدور الدفاعي المطلوب؟.