شكرا لقرائتكم سموحة يتقدم على الإسماعيلي بهدف رجب نبيل في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلى وسموحة، المقامة بينهما الآن، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، بتقدم سموحة بهدف دون رد، أحرزه رجب نبيل، فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، فى شوط اقتصر على الهجمات المتبادلة بين الفريقين دون أى خطورة على المرمين من قبل اللاعبين، حيث اقتصر الأداء فى أغلب دقائق الشوط الأول فى وسط الملعب.

ودفع ريكاردو فيريرا، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، بتشكيل مكون من: "محمد فوزى فى حراسة المرمى وأحمد أيمن ومحمد هاشم وإبراهيم أبو اليزيد ومحمود البدرى، فى خط الدفاع، وعمر الوحش ومحمود دونجا ومحمد مخلوف وهمام طارق وبيكيتى سيلفا، فى خط الوسط، ومحمد حمدى زكى، فى قيادة خط الهجوم".

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فيما دفع أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، بتشكيل مكون من: "الهانى سليمان فى حراسة المرمى وأحمد جمال ورجب نبيل ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح، فى خط الدفاع، وأحمد حمص ومحمود عبد الحليم وناصر ماهر وشريف رضا وديريك نيسيبامى، فى خط الوسط، وحسام حسن فى خط الهجوم".

ودخل الإسماعيلى المباراة مُحتلاً المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 13 مباراة، سجل خلالهم 31 هدفًا واستقبل 40 هدفًا.

فيما يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 43 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 16 مواجهة وهُزم فى 5 مباريات فيما سجل 39 هدفًا واستقبل 31 هدفًا.