شكرا لقرائتكم نتائج نصف نهائي بطولة بطولة CIB الدولية للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسدل الستار على منافسات الدور نصف النهائى ببطولة CIB الدولية للإسكواش، التى تنظمها أندية وادى دجلة خلال الفترة بين 28 سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر بقيمة جوائز مادية تصل إلى 372 ألف دولار لتقسم بالتساوى بين الرجال والسيدات، حيث شارك فيها ثمانية من أفضل اللاعبين على مستوى التصنيف العالمى للرجال وثمانية لاعبات فى تصنيف السيدات، وشهدت مباريات اليوم تأهل، كريم عبد الجواد لاعب وادى دجلة، نور الطيب لاعبة هليوبوليس،هانيا لحمامى لاعبة هليوبوليس، ومروان الشوربجى.

وشهدت مباريات اليوم حضور النجم حازم إمام لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، الذى حرص على متابعة مباريات الدور نصف النهائى.

فوز نور الطيب على مواطنتها نور الشربينى بشوطين مقابل شوط فى مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأِشواط كالتالى: 5-11, 11-6, 11-3.

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فوز كريم عبد الجواد على منافسه الويلزى جويل مكين بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى: 11-9, 11-8.

فوز هانيا الحمامى على منافستها جويل كينج بشوطين مقابل شوط فى مباراة استغرقت 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 18-20, 11-8, 11-2.

فوز مروان الشوربجى المصنف السابع على مواطنه على فرج بشوطين مقابل شوط فى مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 7-11, 12-10.

وتحمل البطلة المعتزلة رنيم الوليلى وكريم عبد الجواد لاعب وادى دجلة لقب البطولة عن النسخة الماضية للبطولة الحالية، والتى تعد أول بطولة اسكواش تستضيفها مصر منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا.